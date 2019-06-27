27.06.2019 10:28

Из припаркованного автомобиля украли важную запчасть

Злоумышленник посреди дня завладел компрессором из автомобиля потерпевшего.



// Нацполиция

С соответствующим заявлением в Основянский отдел полиции обратился 36-летний местный житель.



В ходе проведения розыскных мероприятий участковый офицер совместно с патрульными полицейскими за несколько часов задержал лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 30-летний гражданин.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Досудебное расследование продолжается.