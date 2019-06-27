Из припаркованного автомобиля украли важную запчасть

Злоумышленник посреди дня завладел компрессором из автомобиля потерпевшего.
С соответствующим заявлением в Основянский отдел полиции обратился 36-летний местный житель.
В ходе проведения розыскных мероприятий участковый офицер совместно с патрульными полицейскими за несколько часов задержал лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 30-летний гражданин.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается.
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В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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