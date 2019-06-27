Главная Новости Криминал и происшествия Из припаркованного автомобиля украли важную запчасть
27.06.2019  10:28   

Из припаркованного автомобиля украли важную запчасть

Злоумышленник посреди дня завладел компрессором из автомобиля потерпевшего.


// Нацполиция

С соответствующим заявлением в Основянский отдел полиции обратился 36-летний местный житель.

В ходе проведения розыскных мероприятий участковый офицер совместно с патрульными полицейскими за несколько часов задержал лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 30-летний гражданин.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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