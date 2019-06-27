Поджигатели сухостоя уничтожили гараж и газопровод

26 пожаров на открытых пространствах ликвидировали спасатели 26 июня
В течение суток подразделения Службы спасения совершили 26 выездов на тушение пожаров сухой травы, хвойной подстилки камыша и мусора, которые произошли на открытых пространствах. Еще 2 возгорания мусора спасатели ликвидировали на частных подворьях. В Харькове одной из пожаров повреждена крыша частного гаража и газовый трубопровод. КРАСНОГРАДСКИЕ спасатели помогли работникам Красноградского лесхоза преодолеть лесную низовой пожар и спасли хвойные деревья от уничтожения огнем. В Зачепиловском районе пожарные потушили пожар сухостоя площадью 1 га возле с. Руновщина, спасая соседнее поле пшеницы и лес.
Несмотря на постоянную жаркую погоду и на то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых пространствах является занесение открытого источника огня или неосторожное обращение с огнем, Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: