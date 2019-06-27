27.06.2019 12:49

Хозяин питбулей, покусавших мужчину, сядет в тюрьму и лишится собак (ВИДЕО)

Мужчина проведет за решеткой год.



tsn.ua

Как сообщает Прокуратура, владелец питбулей, искусавших мужчину в Дергачах, получил приговор. Собак конфискуют.

Приговором Дергачевского районного суда области владельца бойцовских собак, покусали прохожего, признали виновным по ст. 128 УК Украины (неосторожное телесное повреждение средней тяжести).

Как рассказал и.о. руководителя Дергачевского местной прокуратуры Спартак Борисенко,

37-летнему мужчине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, собак, без присмотра хозяина покалечили человека, имеют конфисковать.

Также судьи частично удовлетворили иск потерпевшего о компенсации морального вреда.

Напомним, в июне прошлого года в Дергачах на 28-летнего местного жителя напали 2 собаки породы питбультерьер. Животные выбежали из частного двора, владельца собак в настоящее время дома не было.

Питбули около 10 минут рвали руки и ноги мужчины. В результате нападения его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Повреждения оказались настолько серьезными, что курс лечения продолжается до сих пор.

По словам местных жителей, собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.

Прокуратура доказала в суде, что владелец бойцовых собак не принял никаких мер, которые могли бы обезопасить прохожих от нападения агрессивных животных.

Собаки без присмотра могли свободно передвигаться не только по двору, но и улице, в конце концов привело к трагедии.

Осужденный во время судебных слушаний вины не признавал и вел себя вызывающе.

В судебных прениях прокурор просил назначить обвиняемому наказание, предусмотренное максимальной санкцией статьи - 2 года ограничения свободы.

Он также поддержал (в рамках доказанности) иск потерпевшего о компенсации 1 млн. Грн. за моральный ущерб.

После изучения полного текста приговора будет решен вопрос о внесении апелляционной жалобы.