27.06.2019 13:19

У харьковчан конфискован целый арсенал оружия (ФОТО)

Копы изъяли из незаконного оборота более 6500 патронов, 74 гранаты, 6 травматических пистолетов, 60 единиц других боеприпасов и более 3 кг взрывчатого вещества.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, для стабилизации криминогенной ситуации в регионе, противодействия преступности, а также выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, на территории Харьковщины с 29 апреля по 20 июня подразделениями полиции проводились профилактические мероприятия.

По их результатам, из нелегального оборота изъято 6744 предметы - 35 единиц оружия (3 пулемета, автомат, карабин, 13 пистолетов, 6 винтовок, 5 ружей, 4 обреза, 2 единицы самодельного оружия), 74 гранаты, 6 травматических пистолетов, 60 единиц других боеприпасов, 6569 патронов и более 3 кг взрывчатого вещества.

За указанный период в Единый реестр досудебных расследований внесено 67 уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывчатки. По 16 осуществлением лицам сообщено о подозрении.