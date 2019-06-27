У харьковчан конфискован целый арсенал оружия (ФОТО)

Копы изъяли из незаконного оборота более 6500 патронов, 74 гранаты, 6 травматических пистолетов, 60 единиц других боеприпасов и более 3 кг взрывчатого вещества.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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