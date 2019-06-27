27.06.2019 13:49

Хитрый фермер получил 40 га незаконно: теперь землю придется отдать

Прокуратура через суд требует вернуть участок государству.



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Прокуратура обратилась в Коломакский районный суд с исковым заявлением о возврате из незаконного аренды сельхозугодий стоимостью более 780 тыс. грн.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, в 2014 году местный предприниматель получил в аренду участок площадью 40 га. Земля выделялась по льготной процедурой для создания фермерского хозяйства.

Однако, как выяснилось, человек создал фермерское хозяйство еще в 2009 году и имел в пользовании земли для ведения сельхозтехнике производства. Поэтому на новые участки он мог претендовать лишь при условии проведения торгов.

С целью возвращения незаконно выделенных сельхозугодий государстве прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением.