Главная Новости Криминал и происшествия ДТП со сбежавшим иностранцем: новая информация от полиции (ФОТО)
27.06.2019  14:19   

ДТП со сбежавшим иностранцем: новая информация от полиции (ФОТО)

Водитель-марокканец, который в Харькове сбил женщину на Пушкинской, покинул территорию Украины.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, а настоящее время сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, подписанно прокурором и вручено послу Королевства Марокко.
 
Ходатайство о задержании для содержания под стражей согласовано с прокурором, будет рассмотрено судом. В ближайшие дни подозреваемый будет объявлен в международный розыск. 
 
Следователями полиции установлено, что 22 июня на пешеходном переходе у выхода со станции метро Архитектора Бекетова 24-летний водитель автомобиля «Volkswagen» сбил женщину, которая переходила дорогу в соответствии с правилами дорожного движения Украины. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.      
 
Следователями следственного управления Харьковской области проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбил иностранец, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.06 Криминал и происшествия ДТП с переворотом: пострадала только техника 26.06 Криминал и происшествия ДТП: трактор поцеловал ЗАЗ и остановил движение троллейбусов (ФОТО) 26.06 Криминал и происшествия На пешеходном переходе Алексеевки сбили мужчину
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке для медведей приготовили необычное лакомство. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 