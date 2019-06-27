27.06.2019 14:19

ДТП со сбежавшим иностранцем: новая информация от полиции (ФОТО)

Водитель-марокканец, который в Харькове сбил женщину на Пушкинской, покинул территорию Украины.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, а настоящее время сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, подписанно прокурором и вручено послу Королевства Марокко.

Ходатайство о задержании для содержания под стражей согласовано с прокурором, будет рассмотрено судом. В ближайшие дни подозреваемый будет объявлен в международный розыск.

Следователями полиции установлено, что 22 июня на пешеходном переходе у выхода со станции метро Архитектора Бекетова 24-летний водитель автомобиля «Volkswagen» сбил женщину, которая переходила дорогу в соответствии с правилами дорожного движения Украины. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.

Следователями следственного управления Харьковской области проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.