Конфликт на Холодной горе (ВИДЕО)

Патрульные урегулировали возникший скандал.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, вечером 25.06.2019 во время патрулирования на улице Холодногорской патрульные обнаружили конфликт граждан.
Конфликт возник между группой лиц и мужчиной.
Для урегулирования ситуации и выяснения обстоятельств одного из участников конфликта пригласили в отдел полиции.
По его желанию была приглашена в отдел полиции и девушка. В результате конфликт был урегулирован.
Участники отказались от написания заявлений и объяснений. С участниками конфликта была проведена профилактическая беседа.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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