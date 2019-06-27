27.06.2019 15:42

Конфликт на Холодной горе (ВИДЕО)

Патрульные урегулировали возникший скандал.



Конфликт на Холодной горе (ВИДЕО)



Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, вечером 25.06.2019 во время патрулирования на улице Холодногорской патрульные обнаружили конфликт граждан.

Конфликт возник между группой лиц и мужчиной.

Для урегулирования ситуации и выяснения обстоятельств одного из участников конфликта пригласили в отдел полиции.

По его желанию была приглашена в отдел полиции и девушка. В результате конфликт был урегулирован.

Участники отказались от написания заявлений и объяснений. С участниками конфликта была проведена профилактическая беседа.