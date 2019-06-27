27.06.2019 16:19

Черная вдова: вместо слов нанесла 11 ударов ножом

Женщина убила двух своих мужей.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура, под Харьковм осудили «черную вдову», которая расправилась уже со вторым мужем

Красноградский районный суд области признал 37-летнюю женщину виновной в нанесении гражданскому мужу тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Никита Дальока, женщине присудили 9 лет лишения свободы.

Трагедия случилась в 2016 году. Во время новогоднего застолья любовники поссорились.

Когда женщине «не хватило слов», она схватила со стола нож и нанесла мужу 11 ран.

«Скорую» пострадавшему женщина вызвала лишь тогда, когда ему стало совсем плохо. Однако спасти мужчину врачам не удалось.

Стоит отметить, что это не первая кровавая расправа на счету осужденной.

Предыдущей жертвой так же стал ее любимый человек.

За умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц (п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) она отбывала наказание в виде лишения свободы.

Однако, меньше чем через год после того, как она вышла за решетку совершила новое преступление, приведший к смерти человека.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.