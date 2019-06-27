Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове снова заминировали вокзал, аэропорт, вуз и отели
27.06.2019  16:06   

В Харькове снова заминировали вокзал, аэропорт, вуз и отели

27 июля неизвестный заминировал 8 объектов в Харькове.


// Facebook

Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня.

По адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.06 Криминал и происшествия Еще в двух вузах Харькова ищут взрывчатку 24.06 Криминал и происшествия Утро в Харькове началось с минирования вузов 15.06 Криминал и происшествия Во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании
 
 

Видео

На Харьковщине пограничники задержали бывшего боевика «ДНР». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 