В Харькове снова заминировали вокзал, аэропорт, вуз и отели

27 июля неизвестный заминировал 8 объектов в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию по электронной почте 27 июня.
По адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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давл.:
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