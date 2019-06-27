27.06.2019 16:49

Избиение журналиста: два участника инцидента - под домашним арестом (ФОТО, ВИДЕО)

Один из нападавших подозревается в уничтожении видеокамеры телеоператора Вадима Макарюка.



//objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, во время досудебного расследования по делу об избиении оператора Вадима Макарюка обнаружили трех подозреваемых - Сергей Козлюк, который уже находится под домашним арестом, Олег Радченко и Илья Алешкин.

Олега Радченко прокурор обвиняет в нарушении трех статей Уголовного кодекса. Это препятствование деятельности журналиста, нанесение телесных повреждений и уничтожения имущества журналиста. Его подозревают в порче телекамеры.

На записях с видеонаблюдений зафиксировано, как человек бросает технику ногами. А вот на этом видео подозреваемый одевает боксерскую капу - приспособление для защиты зубов. По мнению прокурора, это означает: человек готовился к драке.

Третьего подозреваемого Илью Алешкина судят по двум статьям - препятствование журналистской деятельности и умышленное нападение. Все трое защищает один адвокат. Он наголошувае Вадим Макарюк не имел на себе бейджа работника телевидения и сразу не представился. Поэтому нельзя было понять, что он представитель СМИ. Также защитник подчеркнул: заговора ради нападения на оператора между тремя его клиентами не было и ни к каким националистических организаций они не входят.

Адвокат Євген Самойлов считает видеоматериалов недостаточно, чтобы требовать заключения подозреваемых.

Зато прокурор уверяет, что содержание под стражей является необходимой мерой. По его мнению Радченко и Алешкин могут влиять на свидетелей и скрыться от следствия.

По данным прокурора, 7 июня подозреваемые находились на территории рынка «Барабашово» вместе с группой лиц, нецензурно выражались в адрес Макарюка, угрожали ему и призвали других людей применить к журналисту физическое насилие.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Я хочу отметить, что это второй по жесткости мера пресечения после содержания под стражей. По апелляции. Мы получим решение суда в бумажном виде, изучим его. Скорее всего, что будем подавать апелляцию".

Суд назначил обоим подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 августа.