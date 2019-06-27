На Новых Домах оперативно задержали гопника, совершившего разбой на проспекте Гагарина

Мужчину, вероятно, причастного к грабежу обнаружили харьковские патрульные благодаря оперативному обращению граждан на 102
ЧП произошло 26 июня. Полицейские получили вызов о грабеже на проспекте Гагарина.
По предварительной информации, неизвестный открытым путем завладел телефоном гражданки, после чего скрылся.
В результате отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого человека на проспекте Героев Сталинграда.
Гражданин имел при себе похищенный мобильный телефон заявительницы.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
влажн.:
давл.:
ветер: