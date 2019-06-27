Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах оперативно задержали гопника, совершившего разбой на проспекте Гагарина
27.06.2019  16:45   

На Новых Домах оперативно задержали гопника, совершившего разбой на проспекте Гагарина

Мужчину, вероятно, причастного к грабежу обнаружили харьковские патрульные благодаря оперативному обращению граждан на 102


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ЧП произошло 26 июня. Полицейские получили вызов о грабеже на проспекте Гагарина. 

По предварительной информации, неизвестный открытым путем завладел телефоном гражданки, после чего скрылся.

В результате отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого человека на проспекте Героев Сталинграда. 

Гражданин имел при себе похищенный мобильный телефон заявительницы. 
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  разбой, гагарин, харьков, полиция, патрульная
 
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