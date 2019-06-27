27.06.2019 17:03

Без срока давности: на Гоптовке задержали украинца, пять лет назад бывшего боевиком ДНР

Подразделениями Государственной пограничной службы Украины продолжаются активные меры по противодействию противоправной деятельности на государственной границе и в районе проведения Операции объединенных сил.



// Госпогранслужба

Пограничники Гоптовки, основываясь на оперативной информации сотрудников Донецко-Луганского и Восточного региональных управлений Госпогранслужбы, а также Дружковского отдела Нацполиции, задержали гражданина, который принимал непосредственное участие в составе вооруженных формирований РФ.

25-летний гражданин Украины после более 4 лет проживания на территории РФ решил вернуться обратно в Украину. В результате проведенных оперативных мероприятий было подтверждено его участие в 2014 году в незаконном вооруженном формировании так называемой «ДНР».



По словам задержанного, в его обязанности входило дежурство на блокпостах, осмотр транспортных средств, проверка документов и личных вещей граждан. Но после такой «службы» он понял подлинность идей «русского мира» и убежал от войны в РФ. Отсидевшись в России, где так и не нашел для себя достойных условий труда и жизни, молодой человек решил вернуться домой, надеясь на текучесть времени и безнаказанность.



В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все эпизоды преступной деятельности задержанного.