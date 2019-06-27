Директор IT-предприятия, три года уклонявшегося от налогов, заплатил 3,7 млн грн ущерба

Следователи ГУ ГФС в Харьковской области закончили досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном по материалам оперативного управления, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов директором одного из харьковских предприятий.
Установлено, что директор предприятия, предоставляющего услуги в области информационных технологий, в период 2014–2017 годов умышленно занижал в отчетах финансовые результаты по налогу на прибыль, что причинило государству убытки в крупных размерах.
Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым общим мерам с работниками оперативного управления, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 3, 7 млн грн.
В июне 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч. 4 ст.212 УК Украины в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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