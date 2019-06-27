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27.06.2019  18:33   

Незаконное использование земли: изворотливый аграрий может лишиться угодий

Прокуратура через суд требует вернуть государству земли стоимостью 1 700 000. грн.


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Змиевской отдел Чугуевской местной прокуратуры направил в Арбитражный суд области исковое заявление о возвращении в госсобственность сельскохозземель стоимостью почти 1 700 000. грн.
 
Как рассказала заместитель руководителя местной прокуратуры Оксана Черкашина, 63 га земли в Змиевском районе в 90-х годах прошлого века получил в постоянное пользование местный житель.
 
Человек основал фермерское хозяйство и использовал участки в хозяйственной деятельности.
 
В 2018 году фермер умер. В соответствии с требованиями законодательства со смертью владельца прекратилось и право пользования участком. Землю должны были вернуть государству.
 
Однако члены фермерского хозяйства продолжили пользоваться угодьями без каких-либо правоустанавливающих документов.
 
С целью возвращения участков в государственную собственность прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
Тэги:  мошенничество, незаконное использование, харьков
 
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