27.06.2019 19:43

Общественный порядок на выборах: полиция проводит учения (ФОТО, ВИДЕО)

Копы оттачивают подготовку к возможным эксцессам.



hk.npu.gov.ua

Тактико-специальные учения состоялись 26 и 27 июня на базе тренингового центра ГУНП в Харьковской области и Харьковского национального университета внутренних дел.

Также представители организации «Гражданская сеть ОПОРА» провели тренинги для сотрудников полиции превенции и следователей.

Кроме работников ГУНП в Харьковской области, участие в совместных учениях приняли другие силовые структуры региона - Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Управление патрульной полиции, Управление полиции охраны, военнослужащие Нацгвардии Украины.

Главной целью мероприятий является отработка и улучшение теоретических и практических навыков по обеспечению правопорядка во время проведения 21 июля внеочередной выборов в Верховную Раду Украины.

Учения проходили по сценарию, максимально приближенным к реальности. Правоохранители отработали алгоритм совместных действий во время избирательного процесса, а именно: завоз (вывоз) избирательной документации в участковой избирательной комиссии, взятие их под охрану, перекрытия движения автомобиля, осуществляющий перевозки избирательной документации с ОИК в УИК и в обратном направлении.

Также был определен порядок сотрудничества в случае несвоевременного открытия работы избирательного участка, потери ключей от сейфа или входной двери УИК, повреждения сейфа (печати), где хранится избирательная документация.

- Особое внимание было уделено действиям сотрудников правоохранительных органов при возникновении нештатных ситуаций - обнаружения подозрительного предмета или задымления помещения участковой избирательной комиссии, прекращение хулиганских действий и акций протеста в помещении УИК или на прилегающей к ней территории и другие, - отметил начальник сектора превентивной коммуникации Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Станислав Коваль.

В рамках подготовительного процесса к выборам 26 июня представители организации «Гражданская сеть ОПОРА» провели тренинг для представителей полиции подразделений превенции и следствия. Участники мероприятия обсудили права и обязанности субъектов избирательного процесса, типичные нарушения, а также рассмотрели конкретные случаи из опыта предыдущих президентских и парламентских кампаний.