Главная Новости Криминал и происшествия Вчерашнее минирование: полиция эвакуировала 500 человек
28.06.2019  10:15   

Вчерашнее минирование: полиция эвакуировала 500 человек

Информация о минировании 8 объектов в Харькове не подтвердилась.


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию 27 июня.

Всего специалисты взрывотехнического управления обследовали более 15 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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