Вчерашнее минирование: полиция эвакуировала 500 человек

Информация о минировании 8 объектов в Харькове не подтвердилась.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в учебном заведении на площади Свободы, 5 гостиницах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступили в полицию 27 июня.
Всего специалисты взрывотехнического управления обследовали более 15 000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
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С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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