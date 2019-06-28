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28.06.2019  12:19   

На Гагарина – тройное ДТП

Авария произошла 27 июня около двух часов дня на пр.Гагарина, 24.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Nissаn не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался впереди. «Японец» от удара столкнулся с автомобилем Ford.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя авто "Nissan" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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