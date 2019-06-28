На Гагарина – тройное ДТП

Авария произошла 27 июня около двух часов дня на пр.Гагарина, 24.
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissаn не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался впереди. «Японец» от удара столкнулся с автомобилем Ford.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто "Nissan" патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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