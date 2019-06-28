Фура слетела в кювет и перевернулась: водитель погиб (ВИДЕО)

Авария 27 июня в 18:05 на автодороге «Чугуев-Меловое» вблизи села Благодатовка Купянского района.
48-летний водитель авто Mercedes-Benz не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП мужчина погиб на месте.
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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