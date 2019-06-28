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28.06.2019  15:37   

Фура слетела в кювет и перевернулась: водитель погиб (ВИДЕО)

Авария 27 июня в 18:05 на автодороге «Чугуев-Меловое» вблизи села Благодатовка Купянского района.


// Facebook

48-летний водитель авто Mercedes-Benz не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.


Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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