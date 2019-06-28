Поссорилась с матерью и пряталась в заброшенных домах: на Харьковщине разыскали пропавшую девушку

16-летнюю Викторию Гресс снова вернули в семью
24 июня в Валковский отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ее 16-летняя дочь после ссоры ушла из дома.
На поиски ребенка был привлечен весь личный состав отдела полиции, общественное формирование «Защита города Валки», представители местной службы по делам детей, кинологи, гражданский воздушный патруль и общественность.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 28 июня девушку нашли. Как выяснилось, беглянка скрывалась в кустарниках и заброшенных домах.
Никаких противоправных действий с ней не случилось.
С несовершеннолетней работники полиции и службы по делам детей провели профилактическую беседу. Сейчас девушка возвращена домой.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
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