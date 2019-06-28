Главная Новости Криминал и происшествия Поссорилась с матерью и пряталась в заброшенных домах: на Харьковщине разыскали пропавшую девушку
28.06.2019  16:18   

Поссорилась с матерью и пряталась в заброшенных домах: на Харьковщине разыскали пропавшую девушку

16-летнюю Викторию Гресс снова вернули в семью


// Нацполиция

24 июня в Валковский отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ее 16-летняя дочь после ссоры ушла из дома.

На поиски ребенка был привлечен весь личный состав отдела полиции, общественное формирование «Защита города Валки», представители местной службы по делам детей, кинологи, гражданский воздушный патруль и общественность.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 28 июня девушку нашли. Как выяснилось, беглянка скрывалась в кустарниках и заброшенных домах.

Никаких противоправных действий с ней не случилось.

С несовершеннолетней работники полиции и службы по делам детей провели профилактическую беседу. Сейчас девушка возвращена домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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