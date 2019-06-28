В центре Харькова автомобиль перегородил дорогу трамваям

28 июня 2019 около 9:00 40 минут патрульные получили вызов о нарушении правил дорожного движения на пл. Конституции, 2/2.
Прибыв по указанному адресу, полицeйские обнаружили автомобиль "Mazda", который был припаркован с нарушением правил дорожного движения и препятствовал движению общественного транспорта.
Патрульным удалось установить водителя и составить на него административный матeриал на по ч.3 ст.122 КУоАП.
Водитель самостоятельно убрал автомобиль с проезжей части.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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