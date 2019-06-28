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28.06.2019  16:26   

В центре Харькова автомобиль перегородил дорогу трамваям

28 июня 2019 около 9:00 40 минут патрульные получили вызов о нарушении правил дорожного движения на пл. Конституции, 2/2.


// Telegram

Прибыв по указанному адресу, полицeйские обнаружили автомобиль "Mazda", который был припаркован с нарушением правил дорожного движения и препятствовал движению общественного транспорта.

Патрульным удалось установить водителя и составить на него административный матeриал на по ч.3 ст.122 КУоАП.

Водитель самостоятельно убрал автомобиль с проезжей части.

Тэги:  автохам, полиция, харьков
 
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