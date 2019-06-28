КамАз въехал в жилой дом под Харьковом (ФОТО)

Водитель отделался «легкими телесными».
Авпария произошла 28 июня около 10:00 на выезде из села Гавриловка Дергачевского района.
58-летний водитель автомобиля «Камаз» с прицепом при движении на дороге не справился с управлением и въехал в жилой дом.
В результате ДТП водитель получил незначительные телесные повреждения. Он доставлен в харьковскую больницу.
Больше никто не пострадал – в момент аварии хозяев дома дома не было.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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