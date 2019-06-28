28.06.2019 17:25

КамАз въехал в жилой дом под Харьковом (ФОТО)

Водитель отделался «легкими телесными».



// Нацполиция

Авпария произошла 28 июня около 10:00 на выезде из села Гавриловка Дергачевского района.



58-летний водитель автомобиля «Камаз» с прицепом при движении на дороге не справился с управлением и въехал в жилой дом.

В результате ДТП водитель получил незначительные телесные повреждения. Он доставлен в харьковскую больницу.

Больше никто не пострадал – в момент аварии хозяев дома дома не было.



Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.