Главная Новости Криминал и происшествия В Старом Салтове упавшее дерево убило отдыхающую, еще двое с переломами в неотложке
28.06.2019  17:58   

В Старом Салтове упавшее дерево убило отдыхающую, еще двое с переломами в неотложке

Трагедия произошла сегодня около часа дня.


// Facebook

В 13.10 в скорую помощь поступил вызов с одной из баз отдыха в пгт. Старый Салтов.

ПАрибывшие на выззов медики обнаружили трех ​​пострадавших на которых упало дерево.

35-летнюю женщину ип 40-летнего мужчину после оказания первой помощи с многочисленными травмами госпитализировали в больтницу скорой и неотложной помощи.

К сожалению, третью пострадавшую,  женщину 40 лет, спасти не удалось.

Источник:   Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
 Тэги:  смерть, упало дерево, неотложка, харьков
 
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