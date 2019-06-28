В Старом Салтове упавшее дерево убило отдыхающую, еще двое с переломами в неотложке

Трагедия произошла сегодня около часа дня.
В 13.10 в скорую помощь поступил вызов с одной из баз отдыха в пгт. Старый Салтов.
ПАрибывшие на выззов медики обнаружили трех пострадавших на которых упало дерево.
35-летнюю женщину ип 40-летнего мужчину после оказания первой помощи с многочисленными травмами госпитализировали в больтницу скорой и неотложной помощи.
К сожалению, третью пострадавшую, женщину 40 лет, спасти не удалось.
Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
23 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: