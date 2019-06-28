28.06.2019 17:58

В Старом Салтове упавшее дерево убило отдыхающую, еще двое с переломами в неотложке

Трагедия произошла сегодня около часа дня.



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В 13.10 в скорую помощь поступил вызов с одной из баз отдыха в пгт. Старый Салтов.

ПАрибывшие на выззов медики обнаружили трех ​​пострадавших на которых упало дерево.

35-летнюю женщину ип 40-летнего мужчину после оказания первой помощи с многочисленными травмами госпитализировали в больтницу скорой и неотложной помощи.

К сожалению, третью пострадавшую, женщину 40 лет, спасти не удалось.