Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевке спасли от смерти подвыпившего подростка-африканца
29.06.2019  10:45   

На Журавлевке спасли от смерти подвыпившего подростка-африканца

С начала купального сезона бригадами харьковской скорой помощи были спасены 10 человек, которые тонули в водоемах.


// facebook

Последний случай спасенной жизни был 26.06.2019 года в 16:07 мин. в службу «103» поступил вызов в Журавлевского гидропарка. 

Бригада Е (Н) МД прибыла на место происшествия через 4 мин. после вызова и обнаружила 18 летнего подростка из Марокко, который по неосторожности и в состоянии хмельного опьянения начал тонуть. 

Проведя реанимационные мероприятия потерпевшего были госпитализированы в больнице скорой помощи.

Источник:   КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
 Тэги:  вода, журавлевка, харьков, отдых
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 июня. Адреса 28.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 июня. Список адресов 27.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 июня. Список адресов
 
 

Видео

Оппозиционный блок - единственная оппозиционная партия. Евгений Мураев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 