29.06.2019 10:45

На Журавлевке спасли от смерти подвыпившего подростка-африканца

С начала купального сезона бригадами харьковской скорой помощи были спасены 10 человек, которые тонули в водоемах.



// facebook

Последний случай спасенной жизни был 26.06.2019 года в 16:07 мин. в службу «103» поступил вызов в Журавлевского гидропарка.

Бригада Е (Н) МД прибыла на место происшествия через 4 мин. после вызова и обнаружила 18 летнего подростка из Марокко, который по неосторожности и в состоянии хмельного опьянения начал тонуть.

Проведя реанимационные мероприятия потерпевшего были госпитализированы в больнице скорой помощи.