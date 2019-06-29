На Журавлевке спасли от смерти подвыпившего подростка-африканца

С начала купального сезона бригадами харьковской скорой помощи были спасены 10 человек, которые тонули в водоемах.
Последний случай спасенной жизни был 26.06.2019 года в 16:07 мин. в службу «103» поступил вызов в Журавлевского гидропарка.
Бригада Е (Н) МД прибыла на место происшествия через 4 мин. после вызова и обнаружила 18 летнего подростка из Марокко, который по неосторожности и в состоянии хмельного опьянения начал тонуть.
Проведя реанимационные мероприятия потерпевшего были госпитализированы в больнице скорой помощи.
Звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения и любых видов креатива. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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