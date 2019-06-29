На ХТЗ дерево рухнуло на иномарку: полиция начала расследование

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 28 июня, около 14:00 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на улице Мира, 80.
По предварительной информации, на автомобиль Subaru Forester упало дерево. В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий Управление патрульной полиции в Харьковской области.
Звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения и любых видов креатива. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
С пятницы ожидается резкое снижение температуры и дожди.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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давл.:
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