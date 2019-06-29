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29.06.2019  11:11   

На ХТЗ дерево рухнуло на иномарку: полиция начала расследование

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 28 июня, около 14:00 патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на улице Мира, 80.


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По предварительной информации, на автомобиль Subaru Forester упало дерево. В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дерево, падение, харьков, полиция, протокол
 
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