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29.06.2019  11:45   

Под Харьковом на «скандальных» БТР бойцов тренировали по стандартам НАТО (ФОТО)

На специальных сборах экипажей БТР под Харьковом контрактники учились максимально полно реализовывать потенциал своих «железных коней».


://glavnoe.ua

Высокомобильные вооруженные формирования Украины, требуют большого количества быстрых, маневренных и одновременно защищенных машин. Ежегодно гвардия получает новые образцы бронированных транспортных средств. Среди них - харьковская разработка, которая также находит все больше сторонников за рубежом, БТР-4Е. Гвардейцы верят, что вскоре они все пересядут из остатков советской техники - БТР - 60 и БТР - 70, на новые образцы боевых машин, и такие сборы приближают их к этой цели.

«Если мы хотим строить новую армию по стандартам НАТО то мы имеем обновить подвижной состав и подготовить высококвалифицированный персонал. На этом собрании, мы могли работать на тренажерах БТР-4Е. Получили много положительных впечатлений. Такие меры позволяют нам активно передавать свой опыт друг другу », - поделился впечатлениями от сборов механик-водитель Александр Добронос.

Участники собрания отмечают плотность графика, разнообразие упражнений и занятий в целом.

«Служу четыре года в воинской части 3005. Собрание прошло удачно. Мы получили много опыта и узнали много нового. Мы наладили связи между подразделениями, и одновременно смогли показать себя с хорошей стороны, и это было отмечено руководителями собрания », - заверил оператор-наводчик Александр Сайфудинов

В завершение собрания, члены экипажей БТР были отмечены грамотами. Их военнослужащим вручал и.о. начальника Восточного территориального управления НГУ.

 

 

 

 

Источник:   Главное
 Тэги:  бтр, учения, харьков, стандарты
 
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