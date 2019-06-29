Под Харьковом на «скандальных» БТР бойцов тренировали по стандартам НАТО (ФОТО)

На специальных сборах экипажей БТР под Харьковом контрактники учились максимально полно реализовывать потенциал своих «железных коней».
Высокомобильные вооруженные формирования Украины, требуют большого количества быстрых, маневренных и одновременно защищенных машин. Ежегодно гвардия получает новые образцы бронированных транспортных средств. Среди них - харьковская разработка, которая также находит все больше сторонников за рубежом, БТР-4Е. Гвардейцы верят, что вскоре они все пересядут из остатков советской техники - БТР - 60 и БТР - 70, на новые образцы боевых машин, и такие сборы приближают их к этой цели.
«Если мы хотим строить новую армию по стандартам НАТО то мы имеем обновить подвижной состав и подготовить высококвалифицированный персонал. На этом собрании, мы могли работать на тренажерах БТР-4Е. Получили много положительных впечатлений. Такие меры позволяют нам активно передавать свой опыт друг другу », - поделился впечатлениями от сборов механик-водитель Александр Добронос.
Участники собрания отмечают плотность графика, разнообразие упражнений и занятий в целом.
«Служу четыре года в воинской части 3005. Собрание прошло удачно. Мы получили много опыта и узнали много нового. Мы наладили связи между подразделениями, и одновременно смогли показать себя с хорошей стороны, и это было отмечено руководителями собрания », - заверил оператор-наводчик Александр Сайфудинов
В завершение собрания, члены экипажей БТР были отмечены грамотами. Их военнослужащим вручал и.о. начальника Восточного территориального управления НГУ.
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