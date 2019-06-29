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29.06.2019  13:13   

Возле Турбоатома грузовие снес высоковольную опору (ФОТО)

Харьковские патрульные перекрыли Московский проспект в районе, где произошло дорожно-транспортное происшествие


// facebook

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По сведениям очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июня, на Московском проспекте возле завода "Турбоатом". Водитель грузового автомобиля "Фотон" допустил столкновение с опорой высоковольтной линии электропередач.

В настоящее время информация о пострадавших проверяется. В результате столкновения значительные механические повреждения получили автомобиль и опора ЛЭП.

Сотрудники патрульной полиции Харькова перекрыли Московский проспект в районе ДТП, автомобильный транспорт пускают в объезд по улице Плехановской.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, грузовик, харьков, опора, проспект
 
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