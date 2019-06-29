Возле Турбоатома грузовие снес высоковольную опору (ФОТО)

Харьковские патрульные перекрыли Московский проспект в районе, где произошло дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По сведениям очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 июня, на Московском проспекте возле завода "Турбоатом". Водитель грузового автомобиля "Фотон" допустил столкновение с опорой высоковольтной линии электропередач.
В настоящее время информация о пострадавших проверяется. В результате столкновения значительные механические повреждения получили автомобиль и опора ЛЭП.
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