На Салтовке пьяный водитель элитной иномарки "не вписался" в перекресток (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель Ford Fusion врезался в светофор на перекрестке.
По словам очевидцев, ДТП произошло ночью 29 июня на перекрестке ул. Тракторостроителей и ул. Валентиновской.
По предварительной информации водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали скорая и полиция. Официальная информация выясняется.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях - сбитый светофор днем продолжал болтаться на столбе.
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