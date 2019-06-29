29.06.2019 13:45

На Салтовке пьяный водитель элитной иномарки "не вписался" в перекресток (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель Ford Fusion врезался в светофор на перекрестке.



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По словам очевидцев, ДТП произошло ночью 29 июня на перекрестке ул. Тракторостроителей и ул. Валентиновской.

По предварительной информации водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали скорая и полиция. Официальная информация выясняется.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях - сбитый светофор днем продолжал болтаться на столбе.