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29.06.2019  14:45   

Трагедия на отдыхе в Старом Салтове: количество погибших увеличилось

В Харькове скончалась женщина, пострадавшая от падения дерева. Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.


Фото: Типичный Харьковъ

По сведениям полиции, в больницы сегодня, 29 июня, умерла 27-летняя женщина, травмированная в результате падения дерева в санатории на Старом Салтове.

В больнице остается пострадавший 28-летний мужчина.

Как сообщалось ранее , в Харьковской области в результате падения  дерева погиб один человек, еще двое - получили многочисленные травмы. 

По сведениям полиции, в результате происшествия 48-летняя женщина скончалась на месте, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. 

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дерево, падение, харьков, полиция, протокол
 
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