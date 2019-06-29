29.06.2019 14:45

Трагедия на отдыхе в Старом Салтове: количество погибших увеличилось

В Харькове скончалась женщина, пострадавшая от падения дерева. Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.



Фото: Типичный Харьковъ

По сведениям полиции, в больницы сегодня, 29 июня, умерла 27-летняя женщина, травмированная в результате падения дерева в санатории на Старом Салтове.

В больнице остается пострадавший 28-летний мужчина.

Как сообщалось ранее , в Харьковской области в результате падения дерева погиб один человек, еще двое - получили многочисленные травмы.

По сведениям полиции, в результате происшествия 48-летняя женщина скончалась на месте, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".