Трагедия на отдыхе в Старом Салтове: количество погибших увеличилось

В Харькове скончалась женщина, пострадавшая от падения дерева. Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
По сведениям полиции, в больницы сегодня, 29 июня, умерла 27-летняя женщина, травмированная в результате падения дерева в санатории на Старом Салтове.
В больнице остается пострадавший 28-летний мужчина.
Как сообщалось ранее , в Харьковской области в результате падения дерева погиб один человек, еще двое - получили многочисленные травмы.
По сведениям полиции, в результате происшествия 48-летняя женщина скончалась на месте, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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