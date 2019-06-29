29.06.2019 15:51

Таможенница "забыла" задекларировать миллион и ушла в декрет

В Харьковской области суд признал сотрудницу таможни виноватой в совершении административного коррупционного деяния.



// facebook

Об этом говорится в постановлении Харьковского районного суда Харьковской области от 5 июня .

Суд рассмотрел административный коррупционный материал по ч. 2 ст. 176-2 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), составленный на главного государственного инспектора таможенного поста "Песочин" Харьковской таможни ДФС.

Согласно материалам дела, сотрудница таможни купил квартиру за 938,3 тыс. Грн, однако не сообщил Назка о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В судебном заседании женщина свою вину в совершении административного коррупционного правонарушения не признала, указав, что ее неосведомленность не несла и не несет никакой коррупционной составляющей, поскольку она последние 2 года фактически не является государственным служащим (находится в отпуске по уходу за ребенком), не имела и не будет иметь попыток скрывать свое материальное положение.

Изучив доказательства, суд постановил привлечь женщину к ответственности, наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 1,7 тыс. Грн.