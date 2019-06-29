29.06.2019 16:10

На Алексеевке тушат пожар в новострое (ФОТО, ВИДЕО)

Около 15:30 начался пожар в строящемся доме по проспекту Победы.



://objectiv.tv

Возгорание произошло в квартире на втором этаже восемнадцатиэтажки, из окна валит густой черный дым.

В настоящее время спасатели заканчивают ликвидацию пожара.

Пожар произошел в ЖК “Черемушки”, проспект Победы, 65Г.

Информация о причинах пожара и о пострадавших выясняется.