На Алексеевке тушат пожар в новострое (ФОТО, ВИДЕО)

Около 15:30 начался пожар в строящемся доме по проспекту Победы.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже восемнадцатиэтажки, из окна валит густой черный дым.
В настоящее время спасатели заканчивают ликвидацию пожара.
Пожар произошел в ЖК “Черемушки”, проспект Победы, 65Г.
Информация о причинах пожара и о пострадавших выясняется.
Звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения и любых видов креатива. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: