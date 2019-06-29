Главная Новости Криминал и происшествия Энергетики ликвидируют последствия падения электроопоры на Московском проспекте (ФОТО)
29.06.2019  18:18   

Энергетики ликвидируют последствия падения электроопоры на Московском проспекте (ФОТО)

Столб линии высоковольтной передачи полностью снят и находится на земле.


ФОТО: Павел Велицкий

Вокруг поваленной металлической конструкции – битое стекло.

Напомним, что около 11.00 29 июня грузовик Foton сбил линию высоковольтных передач на на пр. Московском, 199 в районе завода “Турбоатом”.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, люди в ДТП не пострадали.

Из-за ДТП была частично обесточена подстанция «Серп и Молот» (фото). Персоналу центральной диспетчерской службы «Харьковоблэнерго» удалось запитать подстанцию «Серп и Молот» по резервной схеме, избежав масштабных отключений света.

 
 
 
 
Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  опора, происшествие, харьков, метро
 
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