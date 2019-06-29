Энергетики ликвидируют последствия падения электроопоры на Московском проспекте (ФОТО)

Столб линии высоковольтной передачи полностью снят и находится на земле.
Вокруг поваленной металлической конструкции – битое стекло.
Напомним, что около 11.00 29 июня грузовик Foton сбил линию высоковольтных передач на на пр. Московском, 199 в районе завода “Турбоатом”.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, люди в ДТП не пострадали.
Из-за ДТП была частично обесточена подстанция «Серп и Молот» (фото). Персоналу центральной диспетчерской службы «Харьковоблэнерго» удалось запитать подстанцию «Серп и Молот» по резервной схеме, избежав масштабных отключений света.
Звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения и любых видов креатива. Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще.
В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: