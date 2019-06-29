29.06.2019 18:18

Энергетики ликвидируют последствия падения электроопоры на Московском проспекте (ФОТО)

Столб линии высоковольтной передачи полностью снят и находится на земле.



ФОТО: Павел Велицкий

Вокруг поваленной металлической конструкции – битое стекло.

Напомним, что около 11.00 29 июня грузовик Foton сбил линию высоковольтных передач на на пр. Московском, 199 в районе завода “Турбоатом”.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, люди в ДТП не пострадали.

Из-за ДТП была частично обесточена подстанция «Серп и Молот» (фото). Персоналу центральной диспетчерской службы «Харьковоблэнерго» удалось запитать подстанцию «Серп и Молот» по резервной схеме, избежав масштабных отключений света.