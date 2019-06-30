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30.06.2019  09:50   

На ХТЗ мужчина выбросился из окна

ЧП произошло 29 июня в 21:30 в доме по улице Библика.


teletype.com.ua

40-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже.

Как удалось выяснить правохранителям, при жизни пострадавший злоупотреблял спиртными напитками.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело погибшего направлено в морг.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан.

Продолжается проверка.

Тэги:  выпрыгнушл из окна, полиция, харьков
 
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