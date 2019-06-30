На ХТЗ мужчина выбросился из окна

ЧП произошло 29 июня в 21:30 в доме по улице Библика.
40-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, расположенной на 4-м этаже.
Как удалось выяснить правохранителям, при жизни пострадавший злоупотреблял спиртными напитками.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело погибшего направлено в морг.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан.
Продолжается проверка.
Своеволие достигнет своего апогея. Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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