На Московском проспекте Infinity врезался в столб

Авария произошла 29 июня около 19:45 на пр. Московском, 191
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Infinity нe придерживался безопасной скорости, нe справился с управлением и совершил наезд на элeктроопору.
Пострадавших в результате ДТП нет.
На водителя Infinity полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут на рассмотрение суда.
Своеволие достигнет своего апогея. Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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