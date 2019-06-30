Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте Infinity врезался в столб
30.06.2019  10:30   

На Московском проспекте Infinity врезался в столб

Авария произошла 29 июня около 19:45 на пр. Московском, 191


// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Infinity нe придерживался безопасной скорости, нe справился с управлением и совершил наезд на элeктроопору.

Пострадавших в результате ДТП нет.

На водителя Infinity полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.06 Криминал и происшествия Возле Турбоатома грузовик снес высоковольтную опору линии, питающую метрополитен (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 28.06 Криминал и происшествия КамАЗ въехал в жилой дом под Харьковом (ФОТО) 28.06 Криминал и происшествия Фура слетела в кювет и перевернулась: водитель погиб (ВИДЕО)
 
 

Видео

Оппозиционный блок - единственная оппозиционная партия. Евгений Мураев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 