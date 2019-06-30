Конфликт на Новопокровском комбинате: подробности от полиции

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства хозяйственного конфликта.
29 июня в 8:01 в Чугуевский ВП поступило сообщение из службы «102» о том, что в 7:55 на предприятие в пгт Новопокровка, якобы, зашла группа лиц и не пускают на рабочее место директора.
В рамках открытого уголовного производства по данному факту полицией Чугуевского района проводились следственные действия.
На место происшествия выезжали руководство Чугуевского ОП, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции.
Полицейские обнаружили у входа в комбината около 20 работников охранного агентства в гражданской одежде, без оружия, которые вместе с новым директором предприятия, гражданином 1964 г.р., пытались пройти к комбинату. Полицейские собрали первичный материал и опросили свидетелей.
Около 16:30 все участники события разошлись. Нарушений публичной безопасности и порядка не выявлено. Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Своеволие достигнет своего апогея. Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове и области завтра, 30 июня, ожидается дождливая погода.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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