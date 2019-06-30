30.06.2019 10:45

Конфликт на Новопокровском комбинате: подробности от полиции

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства хозяйственного конфликта.



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29 июня в 8:01 в Чугуевский ВП поступило сообщение из службы «102» о том, что в 7:55 на предприятие в пгт Новопокровка, якобы, зашла группа лиц и не пускают на рабочее место директора.

В рамках открытого уголовного производства по данному факту полицией Чугуевского района проводились следственные действия.

На место происшествия выезжали руководство Чугуевского ОП, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции.

Полицейские обнаружили у входа в комбината около 20 работников охранного агентства в гражданской одежде, без оружия, которые вместе с новым директором предприятия, гражданином 1964 г.р., пытались пройти к комбинату. Полицейские собрали первичный материал и опросили свидетелей.



Около 16:30 все участники события разошлись. Нарушений публичной безопасности и порядка не выявлено. Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.