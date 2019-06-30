Главная Новости Криминал и происшествия Пожилая женщина погибла, спрятавшись от огня в ванной
30.06.2019  15:29   

Пожилая женщина погибла, спрятавшись от огня в ванной

Во время тушения пожара в квартире Немышлянского района спасатели обнаружили погибшую женщину.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по Московскому проспекту, 228 поступило 29 июня в 23:30.

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах и коленчатого автоподъемника.

По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что в одной из квартир на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м.

В ванной комнате находилось тело хозяйки квартиры, 1940 года, без признаков жизни. Вероятно женщина пыталась спрятаться от пожара, но получила смертельное отравление угарным газом.

Двумя пожарными стволами спасатели локализовали огонь уже в 00:05 и полностью ликвидировали его в 00:35.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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