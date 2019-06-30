Пожилая женщина погибла, спрятавшись от огня в ванной

Во время тушения пожара в квартире Немышлянского района спасатели обнаружили погибшую женщину.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по Московскому проспекту, 228 поступило 29 июня в 23:30.
На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах и коленчатого автоподъемника.
По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что в одной из квартир на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м.
В ванной комнате находилось тело хозяйки квартиры, 1940 года, без признаков жизни. Вероятно женщина пыталась спрятаться от пожара, но получила смертельное отравление угарным газом.
Двумя пожарными стволами спасатели локализовали огонь уже в 00:05 и полностью ликвидировали его в 00:35.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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Ночью в Харькове ожидается облачная погода, утром прояснится, а уже днем небо снова затянет. Местами небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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