30.06.2019 16:33

Под Харьковом задержали пьяного минера

Житель райцентра сообщил о заминировании ювелирного магазина



// Нацполиция

Инцидент произошел 8 июня в городе Купянск Харьковской области. Около 14:00 к оператору службы "102" поступило сообщение от мужчины, который заявил о заминировании ювелирного магазина.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Они осмотрели двухэтажное здание магазина и прилегающую территорию общей площадью 700 кв. метров и эвакуировали 7 человек - продавцов, охранника и посетителей магазина.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Указанный факт следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники Купянского отдела полиции разоблачили в совершении данного преступления 34-летнего местного жителя. Установлено, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей знакомой сообщил полиции ложную информацию о заминировании ювелирного магазина.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.