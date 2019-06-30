Под Харьковом задержали пьяного минера

Житель райцентра сообщил о заминировании ювелирного магазина
Инцидент произошел 8 июня в городе Купянск Харьковской области. Около 14:00 к оператору службы "102" поступило сообщение от мужчины, который заявил о заминировании ювелирного магазина.
На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Они осмотрели двухэтажное здание магазина и прилегающую территорию общей площадью 700 кв. метров и эвакуировали 7 человек - продавцов, охранника и посетителей магазина.
Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.
Указанный факт следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники Купянского отдела полиции разоблачили в совершении данного преступления 34-летнего местного жителя. Установлено, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей знакомой сообщил полиции ложную информацию о заминировании ювелирного магазина.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения.
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