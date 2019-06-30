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30.06.2019  17:37   

9-летняя девочка собрала одежду в рюкзак и ушла из дома

Под Харьковом полицейские оперативно разыскали пропавшего ребенка.


// Нацполиция

С соответствующим заявлением в Липецкого отдела полиции обратилась мать 9-летней девочки.

Жительница села Русские Тишки заявила, что утром 30 июня зашла в комнату дочери и обнаружила ее отсутствие.

Волнение женщины усилили открытые ящики с одеждой и пропавший детский рюкзак.

После получения сообщения весь личный состав Липецкого ОП был поднят по тревоге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов ребенок был найден неподалеку от места проживания и возвращен родителям.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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