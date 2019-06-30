30.06.2019 17:37

9-летняя девочка собрала одежду в рюкзак и ушла из дома

Под Харьковом полицейские оперативно разыскали пропавшего ребенка.



// Нацполиция

С соответствующим заявлением в Липецкого отдела полиции обратилась мать 9-летней девочки.



Жительница села Русские Тишки заявила, что утром 30 июня зашла в комнату дочери и обнаружила ее отсутствие.

Волнение женщины усилили открытые ящики с одеждой и пропавший детский рюкзак.

После получения сообщения весь личный состав Липецкого ОП был поднят по тревоге.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов ребенок был найден неподалеку от места проживания и возвращен родителям.