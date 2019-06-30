9-летняя девочка собрала одежду в рюкзак и ушла из дома

Под Харьковом полицейские оперативно разыскали пропавшего ребенка.
С соответствующим заявлением в Липецкого отдела полиции обратилась мать 9-летней девочки.
Жительница села Русские Тишки заявила, что утром 30 июня зашла в комнату дочери и обнаружила ее отсутствие.
Волнение женщины усилили открытые ящики с одеждой и пропавший детский рюкзак.
После получения сообщения весь личный состав Липецкого ОП был поднят по тревоге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов ребенок был найден неподалеку от места проживания и возвращен родителям.
Своеволие достигнет своего апогея. Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
Ночью в Харькове ожидается облачная погода, утром прояснится, а уже днем небо снова затянет. Местами небольшой кратковременный дождь.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: