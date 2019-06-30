30.06.2019 16:01

Пьяное ДТП на Белгородском шоссе: четверо пострадавших (ФОТО)

С травмами средней степени тяжести в больницу доставлены водитель автомобиля «Тойота» и трое пассажиров «Фольксвагена», среди которых дети 4 и 10 лет.



// Нацполиция

Авария произошла 29 июня в 23:25 на Белгородском шоссе в Харькове.



Следователями, которые работали на месте происшествия предварительно установлено, что в указанное время со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался автомобиль «Тойота».

В районе АЗС по улице Сокольницкой водитель иномарки допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и трое пассажиров «Фольксвагена», среди которых двое детей.



По предварительным выводам, водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.