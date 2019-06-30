Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное ДТП на Белгородском шоссе: четверо пострадавших (ФОТО)
30.06.2019  16:01   

Пьяное ДТП на Белгородском шоссе: четверо пострадавших (ФОТО)

С травмами средней степени тяжести в больницу доставлены водитель автомобиля «Тойота» и трое пассажиров «Фольксвагена», среди которых дети 4 и 10 лет.


// Нацполиция

Авария произошла 29 июня в 23:25 на Белгородском шоссе в Харькове.

Следователями, которые работали на месте происшествия предварительно установлено, что в указанное время со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался автомобиль «Тойота».

В районе АЗС по улице Сокольницкой водитель иномарки допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и трое пассажиров «Фольксвагена», среди которых двое детей.

По предварительным выводам, водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия На Московском проспекте Infinity врезался в столб 29.06 Криминал и происшествия Возле Турбоатома грузовик снес высоковольтную опору линии, питающую метрополитен (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 28.06 Криминал и происшествия КамАЗ въехал в жилой дом под Харьковом (ФОТО)
 
 

Видео

Оппозиционный блок - единственная оппозиционная партия. Евгений Мураев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 