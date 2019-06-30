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30.06.2019  17:02   

Мошенник брал деньги с пенсионеров за якобы установку счетчиков газа

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.


// Нацполиция

Харьковские следователи разоблачили мужчину, который под видом установки газовых счетчиков обманывал пенсионеров

Стоимость своих услуг мошенник оценивал в сумму от 500 до 4900 гривен. В течение последнего месяца в Слободского отдела полиции города Харькова поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они пожаловались на незнакомца, который представлялся работником коммунального предприятия и предлагал установить новые газовые счетчики по льготным ценам. Мошенник брал с пенсионеров предоплату и обещал прийти с прибором на следующий день. Не дождавшись обещанных «услуг», обманутые граждане написали заявления в полицию.

По указанным фактам следственными Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В совершении данных преступлений полицейские разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, ранее судимого за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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