30.06.2019 17:02

Мошенник брал деньги с пенсионеров за якобы установку счетчиков газа

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.



// Нацполиция

Харьковские следователи разоблачили мужчину, который под видом установки газовых счетчиков обманывал пенсионеров



Стоимость своих услуг мошенник оценивал в сумму от 500 до 4900 гривен. В течение последнего месяца в Слободского отдела полиции города Харькова поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они пожаловались на незнакомца, который представлялся работником коммунального предприятия и предлагал установить новые газовые счетчики по льготным ценам. Мошенник брал с пенсионеров предоплату и обещал прийти с прибором на следующий день. Не дождавшись обещанных «услуг», обманутые граждане написали заявления в полицию.



По указанным фактам следственными Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В совершении данных преступлений полицейские разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, ранее судимого за имущественные преступления. Свою вину мужчина признал и пояснил, что таким образом зарабатывал деньги на жизнь.



Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 3 лет.