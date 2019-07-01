В «День молодежи» псевдоминеры опять портили харьковчанам выходные, заставив полицию перекрывать метро

30 июня, с 21.00 по требованию полиции станции метро «Университет» и «Госпром» закрыты для обслуживания пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Просим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажн.:
давл.:
ветер: