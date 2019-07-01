Главная Новости Криминал и происшествия В «День молодежи» псевдоминеры опять портили харьковчанам выходные, заставив полицию перекрывать метро
01.07.2019  08:30   

В «День молодежи» псевдоминеры опять портили харьковчанам выходные, заставив полицию перекрывать метро

30 июня, с 21.00 по требованию полиции станции метро «Университет» и «Госпром» закрыты для обслуживания пассажиров.


// facebook

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Просим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Источник:   Метрополитен
 Тэги:  минирование, молодежь, харьков, станция, центр, выходные
 
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