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01.07.2019  10:10   

Двое человек сгорели при пожаре, один спасен

222 пожара потушили спасатели на прошлой неделе.


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В течение с 24 июня по 1 июля подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 365 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 222 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, 152 из которых возникли на открытых пространствах и были связаны с горением сухостоя и мусора. Еще 3 пожара возникли на территории лесных хозяйств. Все эти возгорания в природных экосистемах возникли из-за человеческой халатности и умышленно выжигания сухой травы.

Кроме того, 33 раза спасатели выезжали для оказания помощи населению, 8 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 14 - на дежурство, 88 - другие выезды.

В результате пожаров 2 человека погибли. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей во время ликвидации пожара спасен 1 человек. 25 человек удалось эвакуировать из опасных зон на пожарах.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, пожар, тушение, харьков, разминирование
 
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