Главная Новости Криминал и происшествия За неделю аномальной жары на водоемах Харьковщины погибли 4 человека и еще 4 удалось спасти
01.07.2019  10:22   

За неделю аномальной жары на водоемах Харьковщины погибли 4 человека и еще 4 удалось спасти

Помимо происшествий на воде спасатели фиксировали смертельные случаи и в других ЧП.


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На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 10 человек, еще 5 получили травмы, 1 человек спасен.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 8 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 43 боеприпасов, среди которых: 34 артснаряд, 5 минометных мин, 4 гранаты.

На водных объектах области выявлено 4 погибших. Несчастные случаи случались: 2 в Харьковском районе, по 1-му в Харькове и Купянском районе. 

Сейчас по данным случаям проводятся следственные действия, которые должны установить их обстоятельства и причины гибели людей. 4 человек удалось спасти от гибели на воде.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, жара, харьков
 
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