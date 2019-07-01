За неделю аномальной жары на водоемах Харьковщины погибли 4 человека и еще 4 удалось спасти

Помимо происшествий на воде спасатели фиксировали смертельные случаи и в других ЧП.
На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 10 человек, еще 5 получили травмы, 1 человек спасен.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 8 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 43 боеприпасов, среди которых: 34 артснаряд, 5 минометных мин, 4 гранаты.
На водных объектах области выявлено 4 погибших. Несчастные случаи случались: 2 в Харьковском районе, по 1-му в Харькове и Купянском районе.
Сейчас по данным случаям проводятся следственные действия, которые должны установить их обстоятельства и причины гибели людей. 4 человек удалось спасти от гибели на воде.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажн.:
давл.:
ветер: