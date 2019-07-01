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01.07.2019  11:44   

Из Апелляционного суда украли компьютеры (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Апелляционном суде Харькова.


// Нацполиция

1 июля в 8:30 в Основянский отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего гражданина о том, что ночью неизвестные путем демонтажа металлических решеток на окне первого этажа, проникли в кабинет и завладели двумя системными блоками.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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