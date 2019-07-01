Смерть после выпускного: подвыпивший старшеклассник пришел домой, а на следующий день не проснулся

Смертью старшеклассника завершилось празднование выпускного вечера в Змиевском районе.
Трагедия произошла 29 июля в селе Тарановка Змиевского района.
Бабушка погибшего парня рассказала, что 29 июня около 23:00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Около 16:00 на следующий день женщина обнаружила тело парня без признаков жизни и обратилась в полицию.
Согласно справке экспертного исследования, у погибшего были обнаружены телесные повреждения.
Принятыми мерами полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Им оказался 17-летний житель села Тарановка.
В ходе досудебного расследования работники полиции выяснили, что 29 июня около 22:00 возле местной школы между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт.
Следователем Змиевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
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