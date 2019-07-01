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01.07.2019  12:56   

Вечером воскресенья минировали железнодорожную станцию

Аноним по электронной почте сообщил о заминировании железнодорожной станции «Основа».


//gortransport.kharkov.ua

Сообщение поступило 30 июня в 21:50 в Главной управление Нацполиции области, говорится в оперативной сводке ХОГА.

Неизвестный сообщил о взрывчатке на железнодорожной станции «Основа» по адресу площадь Привокзальная, 10.

Для проверки информаци на место выезжали оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы. Персонал, посетители и эвакуировались.

Во время осмотра помещений, объектов и территорий взрывных устройств не обнаружено.

Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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