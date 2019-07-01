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01.07.2019  13:58   

Бизнес-леди из Харькова вывела «на чистую воду» полицейских-взяточников из Запорожья

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области и территориальным управлением ГБР разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух полицейских одного из городских отделов полиции ГУНП в Запорожской области.


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Как установило следствие, в производстве полицейских находилось уголовное производство по факту мошенничества.

В рамках этого производства, правоохранители провели обыски в харьковской фирме. На предприятии они изъяли продукцию может быстро испортиться. От владелицы производства полицейские потребовали 10 тыс. долл. В такую ​​сумму они оценили быстрый возврат продукции и непривлечение женщины к уголовной ответственности. 

Первый «транш» в сумме 75 тыс. грн. женщина передала правоохранителям 15 июня этого года. В целях конспирации она оставила деньги в салоне автомобиля, на котором ее подвозил знакомый фигурантов производства.

После этого правоохранители несколько раз звонили женщине с требованием отдать оставшуюся сумму. 150 тыс. грн. она так же оставила в машине (под ковром пассажирского сидения).

Сразу после получения второго «транша» полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе обысков, проведенных по месту жительства, а также в служебных помещениях фигурантов уголовного производства, изъятые денежные средства, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их причастности к противоправной деятельности.

Сейчас задержанным правоохранителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  коррупция, леди, харьков, запорожье, бизнес
 
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