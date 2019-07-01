Бизнес-леди из Харькова вывела «на чистую воду» полицейских-взяточников из Запорожья

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области и территориальным управлением ГБР разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух полицейских одного из городских отделов полиции ГУНП в Запорожской области.
Как установило следствие, в производстве полицейских находилось уголовное производство по факту мошенничества.
В рамках этого производства, правоохранители провели обыски в харьковской фирме. На предприятии они изъяли продукцию может быстро испортиться. От владелицы производства полицейские потребовали 10 тыс. долл. В такую сумму они оценили быстрый возврат продукции и непривлечение женщины к уголовной ответственности.
Первый «транш» в сумме 75 тыс. грн. женщина передала правоохранителям 15 июня этого года. В целях конспирации она оставила деньги в салоне автомобиля, на котором ее подвозил знакомый фигурантов производства.
После этого правоохранители несколько раз звонили женщине с требованием отдать оставшуюся сумму. 150 тыс. грн. она так же оставила в машине (под ковром пассажирского сидения).
Сразу после получения второго «транша» полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе обысков, проведенных по месту жительства, а также в служебных помещениях фигурантов уголовного производства, изъятые денежные средства, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их причастности к противоправной деятельности.
Сейчас задержанным правоохранителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
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Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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