Главная Новости Криминал и происшествия Хотел напугать или зарезать: одним ударом убил пасынка
01.07.2019  14:49   

Хотел напугать или зарезать: одним ударом убил пасынка

Пасынок, возможно, не давал спокойно жить своему будущему убийце.


facebook.com
Змиевской райсуд Харьковской области вынес приговор отчиму, который зарезал пасынка после ссоры.
 
По данным следствия, 19 января 2019 года уроженец Сахновщинского района из-за долгих неприязненных отношений принял решение лишить родственника жизни.
 
Нетрезвый злоумышленник зашел в зал и нанес жертве удар ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. 
 
Во время разбирательства отчим признал вину, но заявил, что не планировал убивать пасынка. По словам мужчины, он лишь хотел запугать родственника. Мать погибшего рассказала, что ранее сын неоднократно обижал ее и сожителя.
 
Суд признал гражданина Украины виновным в умышленном убийстве и приговорил к семи годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  смерть, убийство, харьков, труп
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия Смерть после выпускного: подвыпивший старшеклассник пришел домой, а на следующий день не проснулся 28.06 Криминал и происшествия В Старом Салтове упавшее дерево убило отдыхающую, еще двое с переломами в неотложке (Обновлено, ФОТО) 27.06 Криминал и происшествия Черная вдова: вместо слов нанесла 11 ударов ножом
 
 

Видео

Оппозиционный блок - единственная оппозиционная партия. Евгений Мураев
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 