01.07.2019 14:49

Хотел напугать или зарезать: одним ударом убил пасынка

Пасынок, возможно, не давал спокойно жить своему будущему убийце.



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Змиевской райсуд Харьковской области вынес приговор отчиму, который зарезал пасынка после ссоры.

По данным следствия, 19 января 2019 года уроженец Сахновщинского района из-за долгих неприязненных отношений принял решение лишить родственника жизни.

Нетрезвый злоумышленник зашел в зал и нанес жертве удар ножом в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Во время разбирательства отчим признал вину, но заявил, что не планировал убивать пасынка. По словам мужчины, он лишь хотел запугать родственника. Мать погибшего рассказала, что ранее сын неоднократно обижал ее и сожителя.

Суд признал гражданина Украины виновным в умышленном убийстве и приговорил к семи годам лишения свободы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.