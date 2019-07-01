Главная Новости Криминал и происшествия Женщина чуть не убила мужа, пришедшего домой пьяным (ФОТО)
01.07.2019  15:41   

Женщина чуть не убила мужа, пришедшего домой пьяным (ФОТО)

Сейчас состояние здоровья мужчины, которого порезала жена, медики оценивают как удовлетворительное.


hk.npu.gov.ua
Как инофрмирует ГУ Нацполиции, в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от медиков харьковской больницы.
 
Они сообщили, что в их заведения был госпитализирован 58-летний житель поселка Хорошево с ножевым ранением живота.
 
В совершении преступления полицейские разоблачили 50-летнюю жену потерпевшего.
 
Правоохранители выяснили, что вечером муж пришел домой навеселе.
 
Между супругами возникла ссора. В результате женщина ранила мужчину ножом.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков, ранила ножом
 
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