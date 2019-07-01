01.07.2019 15:41

Женщина чуть не убила мужа, пришедшего домой пьяным (ФОТО)

Сейчас состояние здоровья мужчины, которого порезала жена, медики оценивают как удовлетворительное.



hk.npu.gov.ua

Как инофрмирует ГУ Нацполиции, в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от медиков харьковской больницы.

Они сообщили, что в их заведения был госпитализирован 58-летний житель поселка Хорошево с ножевым ранением живота.

В совершении преступления полицейские разоблачили 50-летнюю жену потерпевшего.

Правоохранители выяснили, что вечером муж пришел домой навеселе.

Между супругами возникла ссора. В результате женщина ранила мужчину ножом.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.