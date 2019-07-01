За задержанных в Харькове киевлян, причастных к псевдо-минированиям, никто не хочет платить залог

Киевский райсуд Харькова вынес решение взять под стражу с альтернативой внесения залога в сумме около 1 500 000 грн двум специалистам в сфере IT по подозрению в телефонном терроризме (сообщение о заминировании).
Об этом корреспонденту Укринформа сообщил адвокат одного из задержанных Александр Шадрин.
«Двух айтишников-киевлян арестовали по подозрению в телефонном терроризме, точнее, в сообщениях об угрозе взрывов, рассылались по электронной почте по предварительному сговору группой лиц. Расследование по статье 258 проводит полиция, хотя это прерогатива СБУ. Подозреваемым инкриминируется системный характер деяния и большой вред», - отметил адвокат.
По его словам, сейчас обвиняемые находятся в Харьковском СИЗО.
«Им грозит срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако суд дал им право на залог в сумме не менее 1500000 грн. Залог пока не внесено», - добавил адвокат.
По его словам, защита готовит апелляцию на арест.
Массовые сообщения о минировании объектов в Харьковской области фиксируются с 21 апреля, сообщалось о заминировании более 230 объектов: гостиницы, аэропорт "Харьков", заводы, включая ХТЗ, торговые центры, школы, вузы, детсады. Были эвакуированы тысячи людей. Взрывчатку нигде не нашли.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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