01.07.2019 16:14

За задержанных в Харькове киевлян, причастных к псевдо-минированиям, никто не хочет платить залог

Киевский райсуд Харькова вынес решение взять под стражу с альтернативой внесения залога в сумме около 1 500 000 грн двум специалистам в сфере IT по подозрению в телефонном терроризме (сообщение о заминировании).



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Об этом корреспонденту Укринформа сообщил адвокат одного из задержанных Александр Шадрин.

«Двух айтишников-киевлян арестовали по подозрению в телефонном терроризме, точнее, в сообщениях об угрозе взрывов, рассылались по электронной почте по предварительному сговору группой лиц. Расследование по статье 258 проводит полиция, хотя это прерогатива СБУ. Подозреваемым инкриминируется системный характер деяния и большой вред», - отметил адвокат.

По его словам, сейчас обвиняемые находятся в Харьковском СИЗО.

«Им грозит срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако суд дал им право на залог в сумме не менее 1500000 грн. Залог пока не внесено», - добавил адвокат.

По его словам, защита готовит апелляцию на арест.

Массовые сообщения о минировании объектов в Харьковской области фиксируются с 21 апреля, сообщалось о заминировании более 230 объектов: гостиницы, аэропорт "Харьков", заводы, включая ХТЗ, торговые центры, школы, вузы, детсады. Были эвакуированы тысячи людей. Взрывчатку нигде не нашли.