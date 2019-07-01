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01.07.2019  16:31   

В СИЗО передали продукты с наркотиком

В Харьковском следственном изоляторе пресечена попытка доставки запрещенных предметов.


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27 июня в посылке, поступившей на имя 31-летнего заключенного Л., было обнаружено шесть пластиковых емкостей с веществом зеленого цвета растительного происхождения, находившихся среди других продуктов питания.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, наркотик, харьков
 
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